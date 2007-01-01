Лавров напомнил, как Путин заставил западных политиков кусать локти

Западные политические лидеры не отреагировали должным образом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, которое было посвящено неприемлемости однополярной модели в геополитике. Об этом напомнил во вторник, 20 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, Запад даже не отреагировал на Мюнхенскую речь президента Путина в 2007 году, о чем "сейчас многие серьезные политики жалеют", поскольку "не прислушались, не услышали, и приняли это как очередную риторику".

Указанные западные политики ошиблись, поскольку "Россия, как гласит наша новая современная внешнеполитическая концепция, — страна-цивилизация", заявил Лавров. Он предупредил, что "мы не будем отказываться от своих корней, мы не имеем на это права, мы чтим память предков и чтим те заветы, которые предки нам оставили", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин рассказал, что на Мюнхенской конференции пытался донести до Запада, что наша страна понимает: Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Это предупреждение "услышали-то все, только не отреагировали должным образом".

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, напомнила про выступление Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году и его заявлениях о роли России в современном мире. Российский президент проявил себя как человек, который постоянно начеку, заявила экс-глава германского кабмина.