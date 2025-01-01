Кабмин снял ограничения на учет в стаже отпуска по уходу за ребенком

Правительство России утвердило постановление об учете в страховом стаже родителей всех периодов отпуска по уходу за ребенком без ограничений.

Страховой стаж — это учитываемая при определении права на страховую пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов. В страховой стаж входит уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет. Однако прежде учитывалось не более шести лет таких отпусков в общей сложности, независимо от количества детей и реальной длительности отпусков по уходу за ними.

Как уточняет пресс-служба кабмина, с 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей.

Наряду с этим уточняется порядок подсчета страхового стажа при рождении двух и более детей в случае многоплодной беременности. Теперь периоды ухода за каждым таким ребенком до полутора лет будут суммироваться с учетом их фактической продолжительности. Соответственно, если родитель был в отпуске по уходу за близнецами до полутора лет, в страховой стаж ему засчитают сразу три года.

В 2025 году в Госдуме рассматривались поправки, обеспечивающие возможность пересчитать пенсии многодетным родителям, учитывая уход за детьми до достижения ими полутора лет. Осуществлять перерасчет предполагается по соответствующему заявлению.