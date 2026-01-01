Кремль высказался о приглашениях в "Совет мира" и на встречу G7

Российским властям пока неясны подробности инициативы американской стороны о "Совете мира" по сектору Газа. Об этом рассказал во вторник, 20 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, остается еще очень много вопросов — например, "касается ли это только Газы или речь идет о более широком контексте".

Москва рассчитывает получить ответы на эти вопросы в ходе контактов с американцами, но пока преждевременно говорить о том, примет ли наша страна приглашение поучаствовать в работе "Совета мира", рассказал Песков.

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, в свою очередь, заверил, что Россия детально рассмотрит инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" и приглашение участвовать в его работе.

Что касается информации о возможном участии России во встрече "Группы семи" (G7) в Париже, наша страна такого приглашения не получала, цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС. Другие подробности по этому поводу Дмитрий Песков не привел.

Ранее российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш заявила, что американская сторона готовится к участию президента России Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20) в Майами в конце 2026 года. По ее словам, о желании США увидеть на этом мероприятии Владимира Путина она узнала при общении со своими американскими коллегами.