Дочь Заворотнюк раскрыла настоящие отношения Чернышева с тещей: видео все доказало

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна посетила ледовое шоу "Щелкунчик", в котором участвует вдовец артистки, фигурист Петр Чернышев. Примечательно, что на мероприятие Анна взяла с собой бабушку Валентину Борисовну.

В своем официальном телеграм-канале Заворотнюк показала, как трепетно относятся друг к другу зять и теща. Когда Петр Чернышев протянул Валентине Борисовне микрофон после шоу, та ласково обратилась к нему: "Петенька, спасибо, дорогой".

По словам Анны, "Валек совсем не растерялась" и обратилась к участникам и гостям программы с добрыми словами. "Я хочу сказать вам огромное спасибо! Вы можете дарить настоящее счастье! Мы уйдем сегодня с таким радостным чувством. Спасибо вам большое!" - поблагодарила мать Анастасии Заворотнюк.

Отметилась на шоу и младшая дочь актрисы Мила. "Особенно смешно, когда Мила громко кричала: "Вот сейчас папа выйдет! Сейчас выйдет папа!". Мила вообще выучила наизусть весь сценарий и заранее предупреждала нас, что и когда будет происходить", - рассказала Анна.

Комментаторы в Сети восхитились отношениями в семье покойной звезды сериала "Моя прекрасная няня" и искренне пожелали, чтобы так продолжалось и дальше.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>