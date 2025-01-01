Президент Финляндии снова позвал Трампа в сауну

Президент Финляндии Александр Стубб на фоне обострения конфликта между США и Европой из-за Гренландии предложил притормозить и сходить в сауну.

Как отметил Стубб, он, будучи "финном до мозга костей", иногда принимает политические решения после того, как хорошо попарится в сауне. Политик предложил взять этот метод на вооружение, "сходить в сауну, принять хорошую ванну, а потом найти решение".

По мнению финского президента, пора переходить "от дипломатии гольфа к дипломатии сауны", сообщает РБК.

В марте 2025 года Стубб уже предлагал решать важные геополитические вопросы в сауне. Тогда его призыв был адресован президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Финский лидер заявил, что стоило бы "сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать", а затем возобновить диалог.

Тем временем в Кремле допустили, что Трамп может войти в мировую историю, если действительно добьется присоединения Гренландии к американской территории. Президент США вслед за этим опубликовал в соцсетях сгенерированные искусственным интеллектом изображения. На одной картинке Трамп втыкает американский флаг в землю Гренландии, на другом красуется карта США, на которой территорией Штатов отмечены Гренландия, Канада и Венесуэла.