Пассажирка из Дубая пыталась провезти в "Шереметьево" украшения на 34 млн рублей

Незадекларированные украшения на 34 миллиона рублей обнаружили таможенники "Шереметьево" у пассажирки. 49-летняя россиянка прилетела из Дубая и привезла с собой дорогостоящие сувениры.

В "зеленом коридоре" женщину досмотрели сотрудники таможни. В ручной клади у пассажирки обнаружили браслет и колье в красных фирменных чехлах. Обстоятельства дела выясняются: изделия известного ювелирного дома отправили на экспертизу, а на женщину возбудили уголовное дело.

"Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира. Сумма неуплаченных налоговых платежей составили почти 10 миллионов рублей", - сообщила Карина Сырбу, сотрудник пресс-службы ФТС России.