Названы дата и место прощания с Кириллом Кириченко — популярным московским блогером-учителем

Стали известны дата и место прощания с популярным блогером и учителем математики московской школы 1517 Кириллом Кириченко.

Церемония пройдет в среду, 21 января с 12:30 до 14:00. Проститься с Кириллом Кириченко можно будет в ЦКБ №1 Управления делами президента на улице Маршала Тимошенко в Москве.

Место похорон близкие педагога не назвали.

О смерти Кирилла Кириченко стало известно 17 января. Перед Новым годом он попал в больницу с пневмонией и находился в тяжелом состоянии. Как сам Кирилл сообщал в своем телеграм-канале, у него были поражены 92% легких. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти Кирилла не удалось. Ему было всего 30 лет.

Незадолго до госпитализации у Кириченко была диагностирована депрессия. Врачи назначили ему антидепрессанты.

Кирилл Кириченко прославился в социальной сети Instagram* своими роликами, в которых рассказывал о работе в школе, общении с детьми и своей жизни. Ученики любили его за умение интересно рассказывать о математике, чувство юмора и жизнерадостность. За аккаунтами Кирилла в социальных сетях следили десятки тысяч человек.

* - принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.