Глава МВФ посоветовала сидящим без тепла и света украинцам рычать по утрам

Уверенность в себе крайне важна, в сложных обстоятельствах нужно "верить в себя, как в льва". Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

По ее словам, даже в условиях чрезвычайного положения, введенного в энергетике, Украине "нужно избавиться" от практики субсидирования ЖКХ и "сделать распределение налогового бремени более справедливым", пишет украинское издание "Политика Страны".

Георгиева признала, что "это непросто", а обычным украинцам предложила совет "из собственного болгарского опыта", как добиться успеха: "Вы должны верить в себя как в льва. Поэтому вставайте утром и рычите".

Ранее нелепый совет украинцам дал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что в сложившихся в стране условиях больше всего страдает малый и средний бизнес, а потому граждане должны его поддержать: "Выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру".

Ситуация с энергоснабжением на Украине настолько тяжела, что в оставшихся без тепла и света зданиях лопаются трубы. Канализацию прорвало и в подвале здания Министерства энергетики Украины. Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявил, что случившееся можно воспринимать как "сигнал с небес".