Кадры из Кремля. Владимир Путин провел встречу с главой Адыгеи. Мурат Кумпилов доложил президенту о социально-экономическом развитии региона.

По словам Кумпилова, индекс промышленного производства в республике за прошедший год превысил 102 процента, рекордные показатели в сельском хозяйстве, хорошими темпами идет строительство. Возведено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание на ситуацию с ремонтом объектов социальной инфраструктуры.

Путин: Хотел бы вот на что обратить внимание. Люди будут нам с вами благодарны, если повнимательнее вы отнесётесь к ремонту социальных учреждений, прежде всего дошкольных учреждений и школ. Всё-таки потребность в этих капитальных ремонтах ещё очень большая, так же, как и количество врачей на 10 тысяч граждан.

Кумпилов: Однозначно, уважаемый Владимир Владимирович. Мы начали большую работу, связанную с ремонтом дошкольных и школьных учреждений. Мы выделяем республиканские средства к федеральным по программе, что выделяются на сегодняшний день.