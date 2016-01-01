После развода певица Алсу предъявила "беременное" фото

Летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла и сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

Ставшая свободной женщиной Алсу в недавнем интервью призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков. Кроме того, Алсу убеждена, что следует уделять время друг другу, особенно если есть дети, работа и прочие заботы.

А еще артистка не смогла пропустить ставший трендом флешмоб, в ходе которого знаменитости и простые люди выкладывают в Сети фотографии и видео самих себя десятилетней давности. Вот и популярная исполнительница на официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовала фотографии, сделанные в 2016 году.

На снимках Алсу запечатлена с большим животом. Тогда певица ждала третьего ребенка от супруга, бизнесмена Яна Абрамова. В августе того года популярная исполнительница родила сына Рафаэля. "А вот и мой 2016. Очень непростой и счастливый одновременно", - призналась артистка.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, причем как простые люди, так и знаменитости. Без внимания снимки Алсу не оставили Жасмин, Ани Лорак, Зара, Елена Малышева, Светлана Бондарчук и другие.

