Родных пропавшего в Босфоре пловца Свечникова вызвали на опознание

В проливе Босфор найдено тело мужчины — это может быть российский пловец Николай Свечников. Об этом рассказали во вторник, 20 января, родственники мужчины, который пропал еще в августе 2025 года.

Местонахождение Николая Cвечникова неизвестно с 24 августа 2025 года. Пловец участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор, но к финишу не пришел и исчез. Высказывались различные версии, от несчастного случая на воде до собственного решения Свечникова скрыться от всех. Усилия турецкой полиции и волонтеров по розыску пропавшего ничего не дали.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", спустя почти пять месяцев на острове в районе Босфора были обнаружены мужские останки в гидрокостюме. Турецкие власти вызвали родственников на опознание — они рассказали, что речь идет про "тело, похожее на нашего мальчика".

Отчаявшиеся близкие пропавшего мужчины ранее предлагали крупную денежную награду тем, кто сможет предоставить данные о Николае Свечникове. Родственники также намеревались подать в суд на организаторов заплыва через Босфор.