Лавров поставил Макрона на место за хамство в адрес России

Россия неоднократно слышала хамские высказывания в свой адрес. Об этом напомнил во вторник, 20 января, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что "Россия сама выбрала путь войны" якобы "в полном пренебрежении истиной, под влиянием рефлексов и инстинктов государства, которое не может примириться со своей историей".

Как отметил Лавров, подобные попытки "наплевать на Россию" — это хамство. Однако мы "выше этого и относимся к такого рода заявлениям даже не то, что с презрением, а пренебрежительно", сообщает ТАСС.

Еще до начала специальной военной операции на Украине российский лидер Владимир Путин предупреждал, что Запад никогда не сможет договориться с Россией "хамским способом".

При этом Владимир Путин не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, однако при понимании, что это будут "вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".