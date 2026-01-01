Украинская ПВО истратила 80 миллионов евро в ночь на 20 января

Украинская противовоздушная оборона во вторник, 20 января, использовала ракеты на 80 миллионов евро. Подсчетами поделился украинский лидер Владимир Зеленский. Он добавил, что находить эти ракеты очень сложно, еще сложнее отвоевывать деньги на эти вооружения, передает ТАСС со ссылкой на издание "Новости. Live".

Ранее стало известно, какая сумма выделяется Киеву на закупки вооружений. Как сообщил в конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в 2026 году по программе PURL Украина получит около 1 миллиарда евро в месяц. Основная сумма будет потрачена на средства ПВО.

В Минобороны сообщили о массированном ударе, который нанесли ВС России в ночь на 20 января. По данным военного ведомства, поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, а также энергетические и транспортные объекты.