Яна Рудковская: "Опять удар ниже пояса по семье"

В Сети бурно обсуждаются откровения старшего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклина, который впервые прокомментировал слухи о проблемах в семье. Он подтвердил, что порвал все связи с родителями, которые годами его якобы контролировали и делали все, чтобы в СМИ их семья была представлена в безупречном свете.

По словам Бруклина, его невеста, а впоследствии и супруга Никола Пельтц им категорически не понравилась, они делали все, чтобы их свадьба не состоялась. В заключение он добавил, что не настроен мириться с родственниками, а хочет жить вне камер в теплой семейной обстановке, о которой в собственной семье мог лишь мечтать.

Эти откровения наделали много шуму по всему миру. Не осталась в стороне даже продюсер Яна Рудковская. Она дала понять, что не поддерживает Бруклина и считает его вторым принцем Гарри. "Сын Бэкхэмов - принц Гарри номер два. Опять удар ниже пояса по семье, и снова публичный. Сор из избы и такие громкие слова..." - неодобрительно написала Рудковская в своем официальном телеграм-канале.

Куда многословнее оказалась ее коллега, продюсер Нателла Крапивина. Она назвала Бруклина маленьким, залюбленным, инфантильным человечком, который по сути ничего не добился в жизни, в отличие от именитых родителей, благодаря которым и получил свой статус и уровень жизни. "Его отец годами убивал свое здоровье", - отметила она в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Нателла философски отметила, что у каждого есть в жизни сложные моменты, в том числе и в отношениях с близкими, однако это не причина предавать подобные проблемы огласке. Крапивина подчеркнула, что есть исключения, когда следует бить во все колокола, например, если речь касается домашнего насилия, но тут, уверена она, не тот случай.

"Объявлять войну родителям это позор", - высказала мнение Нателла.

