Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил про свои "очень хорошие" отношения с премьер-министром Дании Метте Фредриксен, но заявил, что она не просила его об отправке украинских военных на защиту Гренландии от США.

Как заявил Зеленский, "вопрос войск — это дефицитный вопрос", поскольку все, кого удалось поставить под ружье в ВСУ, уже находятся на фронте, так как "у нас война".

Утративший легитимность президент Украины назвал еще одну причину не поддерживать Данию в вопросе принадлежности Гренландии: "Я думаю, потому что все понимают, что Украина не в НАТО, нас не берут в НАТО". Однако Зеленский не упомянул про соглашение по безопасности, которое подписали Киев и Копенгаген, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Мария Захарова предложила, чтобы "понаехавшие в Данию беженцы с Украины" защищали Гренландию от территориальных притязаний Соединенных Штатов. Произошло это после того, как глава Минобороны Дании Лёкке Расмуссен допустил отправку датских войск на территорию Украины.

Между тем осведомленный источник рассказал, что в Европе обсуждается сценарий сделки, при которой США получают Гренландию, а Евросоюз — гарантии поддержки киевского режима.