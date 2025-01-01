Попытки навязать "мирный план" Владимира Зеленского из двадцати пунктов в качестве лучшего решения украинского конфликта преследуют одну цель – сохранение нынешнего киевского режима. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

По словам Лаврова, Киев стремится убедить в безальтернативности этого плана президента США Дональда Трампа – в надежде, что американский лидер заставит принять план президента России Владимира Путина. При этом сам режим, как подтвердил на днях Зеленский, никогда не признает юридически принадлежность России Крыма, Новороссии и Донбасса, передает ТАСС.

В планах Запада – установить перемирие по нынешней линии соприкосновения. А затем, как уже заявили премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон, они будут размещать свои многонациональные силы. Запад планирует построить там сеть военных баз, превратив Украину в военный хаб, создающий угрозы России.