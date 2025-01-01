Обыски прошли у главы района Кубани, который засудил старушку за обвинение в коррупции

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск у главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко. Об этом рассказали во вторник, 20 января, в региональных правоохранительных органах.

По словам собеседника ТАСС, эти мероприятия связаны с нарушениями, выявленными при строительстве социального объекта в рамках национального проекта "Демография".

Как уточняет Baza, речь идет про объект для инвалидов за 2 миллиарда рублей в станице Новонекрасовской. Под него был выделен заведомо непригодный заболоченный участок. Это значительно увеличило стоимость реализации проекта. Кроме того, инженерные работы были выполнены с нарушениями.

Примечательно, что осенью 2025 года Бондаренко засудил 80-летнюю пенсионерку, которая в интернете обвинила чиновника в коррупции. Readovka пишет, что глава района обиделся на комментарий женщины: "Врет, как дышит". Бондаренко потребовал компенсацию в 300 тысяч рублей, суд урезал сумму до 85 тысяч.

Ранее в ФСБ рассказали, что бывший глава Тамбовской области Максим Егоров помещен под арест по уголовному делу о взятках на сумму не менее 80 миллионов рублей. В рамках следственных действий арестовано имущество экс-губернатора и его родственников более чем на 130 миллионов рублей.