Зеленский выдвинул условие для встречи с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский выдвинул свои условия для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как заявил украинский лидер журналистам, всякая встреча с Америкой должна оканчиваться конкретными результатами. По словам Зеленского, он согласится на встречу, если будут готовы соответствующие документы, передает украинский телеканал "Новости.Live".

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским на полях форума в Давосе. В итоге глава киевского режима отменил свою поездку в Швейцарию – якобы, из-за тяжелой ситуации в украинской энергетике.

Также в беседе с представителями прессы Владимир Зеленский заявил, что многие депутаты Верховной Рады хотели бы сложить мандаты. По его словам, большинство чиновников остались работать в Раде, несмотря на давление финансовых и политических групп. Украинский лидер добавил, что попытки развалить парламент якобы были и из-за рубежа.