Как сейчас выглядит изувеченная в Дубае модель Мария Ковальчук: шрамы на лице и испуганный взгляд

Украинскую модель Марию Ковальчук нашли на обочине одной из дорог в Дубае 19 марта прошлого года. Девушку с переломами позвоночника, рук и ног доставили в больницу. Несколько недель она была без сознания, а когда пришла в себя, не могла говорить.

Сейчас Мария находится с семьей в Норвегии, она перенесла девять операций, медики говорят, что придется сделать еще одну, чтобы снять металлические пластины с ног. Но уже Ковальчук может ходить без посторонней помощи. Модели очень повезло, после столь страшных травм у нее остался лишь шрам на лбу.

"Я очень активно восстанавливаюсь и занимаюсь физиотерапией два раза в неделю. Я уже могу ходить. Помимо физиотерапии, я хожу в зал два раза в неделю. После перелома позвоночника я четыре месяца лежала в кровати, естественно, поправилась на 10 килограммов", — призналась Ковальчук, отметив, что старается сбросить вес и уже потеряла три килограмма.

Летом Мария дала интервью Ксении Собчак, в котором попыталась обелить свою репутацию. Она отрицала, что занималась эскортом, но была вынуждена признаться, что продавала свои откровенные фото. После интервью Ковальчук едва ли не каждый день приходилось оправдываться, почему она оказалась в Дубае и что там делала. В итоге модель не выдержала и раскрыла правду. Маша говорит, что просто хотела жить как в кино.

Но это так и осталось мечтой. Сейчас Ковальчук ходит на курсы норвежского языка и уже около двух месяцев активно его изучает. Параллельно Мария продолжает учить английский — занятия проходят несколько раз в неделю. А в выходные модель встречается с друзьями, которых нашла в Норвегии. Больше о легкой жизни она не задумывается.

"Я подаю документы на поступление в колледж. Обучение займет примерно три года, после чего я смогу поступить в университет", — поделилась Мария.

Учиться она будет на дизайнера и парикмахера. Кроме того, Ковальчук уже занимается макияжем, возможно, она станет визажистом. Тренируется в этом искусстве Маша на себе. Она пытается скрыть огромный шрам на лбу, который каждый день напоминает ей о пережитом.

Пользователи Сети отмечают, что модель очень сильно изменилась. Раньше в ее глазах был озорной огонек, а теперь они полны грусти.

