Историческими и экстремальными назвали метеорологи снегопады, которые завалили Камчатку

Таких пейзажей Камчатка не видела как минимум 60 лет. Кадры, словно сгенерированные нейросетью. Заваленные снегом многоэтажки и машины. На тротуарах - полутораметровые сугробы. Чтобы пройтись по своему обычному маршруту, житель Петропавловска-Камчатского должен обладать хорошей физической подготовкой. И, желательно, разрядом по скалолазанию. Кое-где сугробы достигают четырех метров.

В городе наконец смог выйти на маршруты общественный транспорт, вот только скоростью похвастаться не может. Пешком быстрее. Суммарно за полтора месяца на столицу Камчатского края выпало более 4,5 месячных норм осадков. С прошлой пятницы в регионе действует режим ЧС. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, однако справиться с последствиями непогоды крайне сложно - не помогает даже спецтехника.

Самый ходовой товар в регионе - и самый дефицитный - лопата. Автомобили приходится откапывать по несколько часов. Самое главное - сначала хотя бы примерно понять: где припаркована машина. Убирать снег коммунальщикам помогают волонтеры, сотрудники МЧС и военные. К тем учреждениям, которые до сих пор находятся во власти снежного плена, организован подвоз продуктов. Детские сады работают в штатном режиме. Дистанционное обучение для школьников продлено до 21 января.

Власти края круглосуточно мониторят и состояние снежных склонов. Из-за обильных осадков в районе вулкана Вилючинский объявлена лавинная опасность.

"Ситуация угрожающая. Может вызвать дефицит электроэнергии. Поэтому, безусловно, мы сразу начали работу по организации принудительного спуска этих лавин для того, чтобы этот вулкан разгрузить. Ну и, собственно говоря, обезопасить наши линии электропередач. Безусловно, что в правительстве Камчатского края нет таких сил и средств, которые бы позволили произвести обстрел вулкана. И мы обратились к нашим доблестным коллегам военным", - сообщил Сергей Лебедев, министр по ЧС.

Синоптики обещают: в ближайшее время снегопадов на Камчатке не ожидается. Но и сугробы растают нескоро. В регион нагрянули крещенские морозы до минус 31.