В Давосе планировали обсуждать Украину, но на первый план вышла Гренландия

В Давосе стартовал Всемирный экономический форум. В этом году он проходит под лозунгом "Дух диалога". Правда, с этим как раз могут возникнуть проблемы. Завтра на горнолыжном курорте ждут Дональда Трампа, который полностью изменил повестку встречи. Изначально планировали обсуждать украинский кризис, но Гренландия вышла на первый план. Зеленский даже отменил поездку в Давос. А глава МВФ Кристалина Георгиева вместо реальной финансовой помощи, которую так ждали в Киеве, посоветовала украинцам верить в себя и по-львиному рычать по утрам.

Репортаж Лилии Акиньшиной