ПВО сбила более 20 дронов ВСУ за семь часов 20 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку воздушной атаки киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за 7 часов 23 дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 09:00 до 16:00 мск сбито 16 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области. Над Астраханской областью уничтожено 5 беспилотников, по одному - над территориями Брянской и Курской областей.

Ранее в ведомстве сообщили, что в ночь на 20 января ПВО перехватила и уничтожила 32 украинских беспилотника. По девять дронов ликвидировано над Брянской областью и Крымом. Беспилотники ВСУ пытались атаковать еще шесть российских регионов.