Полина Диброва выставила интимное фото с Романом Товстиком и озадачила народ: "Какой же у него размер, если такой след?"

Полина Диброва и Роман Товстик больше не скрывают отношения. Любовники живут по соседству с Дмитрием Дибровым и вместе воспитывают детей.

На прошлой неделе модель и бизнесмен пережили первое расставание. Полина повезла свой женский клуб на Мальдивы, а Роман по вопросам бизнеса отправился в Эмираты. Но расставание было недолгим, после деловых встреч Товстик сел в самолет и отправился к любимой.

Сейчас парочка наслаждается уединением на водной вилле в индийском океане. Полина хвастается кадрами романтического отдыха в соцсетях. 36-летняя модель примеряет на себя пляжные образы и радует глаз ослепительными вечерними нарядами, которые эффектно подчеркивают ее женственную фигуру.

Не стесняется Диброва выставлять и довольно интимные кадры. Так, на одном из снимков Полина показала, как они с Романом в ресторане на пляже соприкасаются под столом голыми стопами.

"Можно вечно переживать, кто и что скажет. А лучше следовать своему пути без оглядки. Жить в моменте. Никто не сделает тебя счастливым, кроме тебя", — отметила Диброва в подписи к снимку.

Вот только пользователи Сети обратили внимание не на обнаженные ноги Полины и Романа, а след, что рядом с ними оставил краб. Народ гадает, какого размера был "зверь", если после него на песке остались огромные отметины.

"Какой же у него размер, если такой след?"; "Мне было бы страшно без обуви сидеть, когда такое рядом ползает. Да и в обуви тоже страшно"; "Ого! Вот это лапки у крабика", — обсуждают подписчики Дибровой.

