ВС России нанесли удар "Цирконами" по бункеру ВСУ под Винницей

Целями крупномасштабной комбинированной атаки ВС России, проведенной в ночь на 20 января, стали как распределительные узлы энергосистемы, так и защищенные подземные объекты. Российские военные применили более 40 ракет, в том числе 19 баллистических ракет "Искандер-М", 21 крылатая ракета Х-101 и 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным наблюдателей, две гиперзвуковые ракеты "Циркон" поразили важный бункер под Винницей. Лебедев уточнил, что укрепление находилось юго-восточнее Винницы. Он считает, что применение "Цирконов" указывает на цель высокой ценности: скорее всего, речь идет о пункте управления, резервном штабе, центре связи или расположении иностранных экспертов.

В Киевской области около 9 ракет поразили ключевой узел магистральной энергосети, обеспечивающий распределение мощности на киевскую агломерацию. Также поражена цель юго-восточнее Белой Церкви. Предположительно, цель удара - инфраструктурный или военный объект: склад или узел связи.