Московская неделя хоккея пройдет в столице с 3 по 7 февраля

С 3 по 7 февраля в столице пройдет Московская неделя хоккея, для участников подготовили тематические мероприятия, встречи с известными спортсменами и концертную программу, сообщила пресс-служба департамента спорта.

"Для всех желающих организуют челлендж-турниры с участием известных блогеров и хоккеистов. Состязаться можно будет в скорости и маневренности катания, меткости, а также в технике. Участники продемонстрируют владение клюшкой, шайбой и дриблинг – прием, при котором спортсмены должны обвести препятствия, сохранив владение шайбой", – сказано в сообщении.

Присоединиться к выполнению челленджей можно 3 февраля с 19:00 до 21:00 на катке стадиона "Авангард", 4 февраля с 19:00 до 21:00 и 6 февраля с 19:00 до 21:00 на открытом катке "РЖД Арены", а также 5 февраля с 19:00 до 21:00 на катке конноспортивного комплекса (КСК) "Битца".

Также 7 февраля на катке в олимпийском комплексе "Лужники" состоится встреча лучших игроков для определения чемпиона турнира. Кроме того, 7 февраля все желающие смогут познакомиться с народным зимним видом спорта – хоккеем в валенках, – а также проверить скорость реакции и точность бросков на специальных площадках хоккейного силомера, хоккейного керлинга и змейки. Эти мероприятия пройдут на катках на стадионах "Авангард", "РЖД Арена", в КСК "Битца", Парке Горького и парке "Коломенское".

Также в финальный день Московской недели хоккея на территории олимпийского комплекса "Лужники" будут работать шатры с интерактивными зонами и мероприятиями хоккейных клубов "Спартак", ЦСКА и "Динамо". Здесь пройдут турниры по хоккею три на три между командами болельщиков этих клубов, уникальный матч с участием детей и звезд хоккея, а также выступления популярных артистов.

Вход свободный.