Сергей Соседов выдал шокирующую тайну Волочковой: "Когда она мне это сказала, я не поверил своим ушам"

Анастасия Волочкова 20 января отмечает 50-летие. Балерина в этот день устроила концерт, она привыкла в свой праздник дарить радость поклонникам. Но Андрей Малахов решил удивить экс-приму Большого театра и посвятил ей выпуск своего шоу.

На передачу пришли друзья Волочковой, все они сказали много теплых слов в адрес балерины. Появился в студии и Сергей Соседов. Когда речь зашла о скромном характере Анастасии, музыкальный критик не смог смолчать и раскрыл тайну артистки. Оказывается, Волочкова до сих пор не получает пенсию, хотя артистам балета в России по закону положены выплаты уже с 38 лет. Для досрочного выхода на пенсию нужно иметь стаж 15 лет.

Анастасия не наработала положенный срок. Поэтому осталась без выплат. Эта ситуация сильно возмутила Соседова, критик уверен, что с учетом вклада в отечественное искусство, Волочкова давно заслужила господдержку.

"У нее до сих пор нет балетной пенсии, друзья. У нее нет пенсии, хотя балетным полагается пенсия в 38 лет. А ей 50, и у нее нет пенсии до сих пор. Когда она мне это сказала, я не поверил своим ушам. Она сказала, что не хватило какого-то года. Даже без этого года должны были ей дать пенсию", — недоумевает журналист.

По словам Соседова, Анастасия слишком доверчива и открыта. Мол, она открывает душу каждому, и это не может не восхищать. "Феномен Волочковой в том, что она действительно человек очень наивный и доверчивый по своей природе", — отметил критик.

