В Киеве заявили об использовании ВС России новой ракеты

Российская армия 20 января впервые использовала для удара по территории Украины новую баллистическую ракету "Искандер-И". Сообщивший об этом Insider UA написал в Telegram, что пока официального подтверждения этим данным не поступало.

В сообщении подчеркивается, что ракета долетела до Винницкой области. Ее дальность оценили в тысячу километров. Ранее украинская сторона сообщила о рекордном количестве прилетов "Искандеров". Около 20 ударов "баллистики" было зафиксировано 13 января в Запорожской, Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

На днях российский ракетный комплекс "Искандер" накрыл дивизион американских Patriot. Системы ПВО ликвидировали в районе поселка Шевченко в Днепропетровской области.