Вика Цыганова устроила публичную выволочку Долиной: "Использует Россию как кормушку. А люди хавают это"

Лариса Долина оскандалилась после того, как стала жертвой мошенников. Певица продала квартиру, думая, что это часть операции по поимке преступников, а когда осознала, что действительно лишилась жилья, отказалась передавать недвижимость покупательнице.

Выселить звезду удалось только судебным приставам. Причем артистка не явилась на передачу ключей. Пока покупательница пыталась попасть в квартиру, Долина вместе с дочкой и внучкой отдыхала на элитном курорте.

Поведение знаменитости взбесило народ. Многие требуют отменить певицу. Билеты на ее концерты не покупают. По всей стране зрители отказываются идти на выступления Ларисы Александровны, концертный тур под угрозой срыва.

Виктория Цыганова также возмущена поведением коллеги. Она жестко раскритиковала Ларису Александровну за демонстрацию роскошной жизни. Певица считает, что Долина должна вести себя скромнее и не злить народ.

"Такие артисты используют Россию как кормушку, дойную корову. А люди хавают это. Если ты отдыхаешь там, то хотя бы не афишируй, проявляй скромность", — заявила Вика Цыганова в беседе с "Абзацем".

