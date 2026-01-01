Беларусь присоединилась к трамповскому "Совету мира"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении своей страны к предложенному Дональдом Трампом "Совету мира", а также выполнении положений устава совета, передает БелТА.

О подписании документа Лукашенко сам рассказал журналистам.

Заявление о создании "Совета мира" по сектору Газа президент США сделал 16 января. Как выразился глава Белого дома, "это величайший и самый престижный совет из когда-либо собиравшихся где-либо и когда-либо".

Позднее стало известно, что Владимир Путин получил приглашение войти в "Совет мира".