Зеленский назначил своим советником экс-министра инфраструктуры Украины

Советником Владимира Зеленского назначен экс-министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Указ о назначении внештатного советника президента Украины по вопросам инфраструктуры и взаимодействия с общинами опубликован на сайте украинского лидера.

Кубраков был министром инфраструктуры Украины с декабря 2022 года по май 2024. После работал советником министра обороны, передает РИА Новости.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 28 ноября 2025 года написал заявление об отставке. В начале января украинский лидер назначил на эту должность Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).