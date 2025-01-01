Большая пресс-конференция Сергея Лаврова. Главные заявления

Предугадать круг тем, которые будут обсуждаться на итоговой пресс-конференции в МИДе, было несложно. Ключевая мировая проблематика весь год была на слуху. 2025-й, по словам Сергей Лаврова, получился крайне насыщенным на события. Но 2026-й, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, судя по старту, легко может затмить предшественника.

В январе, напомнил Лавров, мир уже увидел похищение законно избранного президента Венесуэлы американцами. А чуть позже они же заявили о том, что хотят забрать себе Гренландию, объяснив это защитой национальных интересов США. То, что эта территория принадлежит Дании, союзнику по НАТО , Вашингтон не волнует. Как, впрочем, и нормы международного права.

Лавров: "Идет игра "кто сильнее, тот и прав". Мы все это наблюдаем. Трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого военно-политического блока. Мы исходим из того, что если западные страны, говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать "по понятиям", это их выбор. Это их право, но мы будем вести дела с нашими партнерами на основе принципов равноправия".

Это касается и отношений со странами Глобального Юга, которые активно развиваются. И работы на пространстве СНГ. Про содружество Сергея Лаврова тоже спрашивают. Но в контексте ситуации в Армении, где зафиксированы гонения на служителей православной церкви. А также звучит критика в адрес России. Наша страна, по версии некоторых политических деятелей в Ереване, якобы мешает её сближению с Евросоюзом.

Лавров: "Сближение с ЕС бесследно не проходит. Именно ЕС постоянно твердит о гибридных угрозах, которые генерирует Россия. Дают деньги на такую работу. Вот недавно Армении был предоставлен транш в 15 миллионов евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия будет заставлять наших армянских друзей отрабатывать каждый цент из этого транша".

Глава российского МИДа напомнил, что дрейф Еревана в сторону ЕС может обернуться потерей членства в Евразийском экономическом союзе, благодаря которому Армения за несколько лет удвоила свой ВВП. И это реальные цифры, в отличие от тех, что сулит Европа, обещая членство в союзе. Украину в свое время заманивали похожим способом. А потом использовали для войны с Россией. И продолжают это делать теперь, всеми силами стараясь сорвать мирный план, предложенный президентом США Трампом.

Лавров: "Мы видим, как буквально истерично Европа и Зеленский со своей командой пытаются сбить США с этой позиции и пытаются опять навязать свои концепции, включая прежде всего 60-дневное, а то и вечное перемирие. Понятно, что украинская сторона находится в очень плохой ситуации на линии фронта, да и не на линии фронта. В политике. Но позволить в очередной раз перевооружить киевский режим и дать ему возможность перевести дух и опять наброситься на Россию в качестве инструмента обезумевших заподноевропейцев - конечно, мы такую роскошь позволить себе не можем. Поэтому предложения об урегулировании, которые опираются на задачу сохранить нацистский режим на той части Украины, которая будет так называться, они, конечно, абсолютно неприемлемы".

Для Москвы важен прочный, долгосрочный мир. Но он, подчеркнул глава российского МИДа, невозможен без устранения первопричин конфликта. Европа эти ключевые требования России игнорирует. А вот Вашингтон, напротив, относится с пониманием.

Лавров: "Такая позиция, готовность и понимание необходимости учитывать интересы партнера в полной мере проявляется в подходах администрации Дональда Трампа к украинскому урегулированию. Единственная западная страна, которая готова обратиться к задаче устранения первопричин этого конфликта, во многом созданного предшественником Трампа Байденом и его администрацией".

Нынешнюю администрацию США Сергей Лавров назвал прагматиками, ставящими во главу угла интересы своей страны. Но другие государства, о чем главу российского МИДа в ходе личной встречи заверил госсекретарь Марко Рубио, Вашингтон тоже готов учитывать. По словам российского министра, Штаты даже с их внешнеполитической философией исходят из того, что сотрудничество с другими государствами необходимо. Об этом говорит и идея Трампа создать "Совет мира". Детали этого проекта Москва рассчитывает прояснить в ближайшее время.