Доля взаимных расчетов России с партнерами в национальных валютах достигла 85%

Доля взаимных расчетов России с партнерами в национальных валютах за последние 10 месяцев достигла 85%, из них половина - в рублях. Об этом на стратегической сессии, посвященной развитию внешнеэкономической деятельности, рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.

По его словам, идет строительство логистических центров, портовой инфраструктуры и промышленных площадок, ориентированных на транспортные коридоры, ведущие в Африку и Латинскую Америку. Создается инфраструктура поддержки экспорта, которая должна помогать российским компаниям искать торговых партнеров за рубежом. И уже есть значимые результаты: так, несырьевой неэнергетический экспорт за 10 месяцев прошлого года вырос почти на 10% - более чем на 10 триллионов рублей. Лидируют машиностроение, химическая промышленность и металлургия. На дружественные страны - Китай, Белоруссию, Индию и Казахстан - приходится 86% поставок.

Развивается также экспорт агропромышленных и энергетических товаров. Приоритетная задача - расширить поставки за рубеж промышленной продукции и товаров АПК. Такой подход позволит стимулировать изменение внутреннего рынка труда. В частности, усилить спрос на квалифицированных специалистов.