Что стало с могилой Андрея Миронова спустя 38 лет после похорон: слишком близко подходить запрещено

Андрей Миронов скончался 16 августа 1987 года на гастролях в Риге. Артисту было 46 лет.

Смерть одного из самых любимых артистов страны потрясла тогда миллионы людей, не утихает боль у многих и до сих пор. Трагедия случилась в августе 1987 года, когда труппа Московского театра сатиры гастролировала по Прибалтике. 13 августа у Миронова был сольный концерт, а на следующий день он исполнял главную роль в спектакле "Безумный день, или женитьба Фигаро", который стал последним в его жизни.

Неожиданно, актер упал прямо на сцене, потеряв сознание. Его доставили в реанимацию, но врачи лишь развели руками — обширное кровоизлияние в мозг, спасет лишь чудо. Ведущие медики Латвии двое суток сражались за жизнь Миронова, но все их попытки были тщетны. 16 августа актер, так и не придя в сознание, скончался.

Похороны состоялись на Ваганьковском кладбище столицы 20 августа 1987 года. Коллег по труппе было на панихиде мало, поскольку по приказу тогдашнего худрука Валентина Плучека гастроли решено было не прерывать. К слову, похоронили Миронова в сценическом наряде, в котором он сыграл последнюю свою роль, — в костюме Фигаро.

Могила легенды советского кино находится не на звездной аллее, а в довольно укромном месте: если не знать, на каком участке, сразу и не найдешь. Такова была воля самого актера. Миронов при жизни просил не хоронить его в местах, которые облюбовали зеваки. Поэтому для могилы актера и выделили укромный уголок на 40-м участке Ваганьковского.

Памятник на могиле Миронова выполнен в виде театральных кулис. Нескольких ровных плит, вертикально установленные друг за другом. А в центре композиции — две плиты с прорезями, образующие при соединении крест. На одной из плит написано — "Андрей Миронов", а на другой, напротив, — "Мария Владимировна Миронова", так как там же нашла покой мама артиста.

На могилах матери и сына — всегда живые цветы, фотографии актера. Но родственники убедительно просят не подходить слишком близко и не оставлять ничего на могиле. Поклонники Миронова к этому привыкли и ставят цветы в вазоны у оградки.

