Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на среду, 21 января, уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточнило Минобороны России в своем Telegram-канале, массированной атаке подвергся Краснодарский край — на него за период с 23:00 мск 20 января до 7:00 мск 21 января украинские боевики направили 45 дронов.

Девять БПЛА ликвидировано над территорией Орловской области, семь – над акваторией Черного моря, по три – над территорией Ростовской области и над Крымом, по два – над Астраханской, Брянской и Курской областями, по одному – над территорией Воронежской области и – над акваторией Азовского моря.

Не обошлось без пострадавших. В Тахтамукайском районе Адыгеи загорелись многоквартирный дом и парковка с автомобилями в ауле Новая Адыгея. Как сообщил губернатор региона Мурат Кумпилов, пострадали как минимум 11 человек. В регионе ввели режим ЧС районного уровня.

Украинские националисты не оставляют попыток причинить вред мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал, что более сотни россиян, в том числе восемь несовершеннолетних, получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины по российским субъектам в новогодние каникулы. 45 человек, включая троих детей, погибли.