Российские войска ведут уверенное наступление по всему фронту, наносят сокрушительное поражение технике и живой силе ВСУ на передовой и в тылу.

Это кадры из Запорожской области по укрепрайону боевиков - бьют тяжелые огнеметные системы. Залп термобарических снарядов "Солнцепека" не оставляет противнику никаких шансов на выживание.

Точные удары по неприятелю наносят операторы беспилотников. Прицельным огнем FPV-дрона был ликвидирован вражеский танк. Не дает врагу передышки армейская авиация. Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию неонацистов на линии боевого соприкосновения.

Наших бойцов от воздушных атак ВСУ надежно прикрывают зенитчики. Расчеты ракетного комплекса "ТОР-МУ" выявляют и ликвидируют БПЛА противника, не давая им приблизиться к переднему краю