Новые примеры героизма и мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Сержант Айаал Фёдоров - стрелок-помощник гранатомётчика - во время захвата вражеского опорного пункта определил местоположение огневых точек ВСУ, незаметно добрался до окопа и точным огнем уничтожил двоих боевиков. Это позволило штурмовой группе броском преодолеть необходимое расстояние и закрепиться на позициях неприятеля.

Рядовой Сергей Журавлёв, действуя в составе экипажа БМП-2, в ходе выполнения поставленных задач попал под атаку вражеского беспилотника, но смог доставить группу на место, а также замаскировать боевую машину. Когда к нашим позициям приблизились боевики, российские военные открыли огонь. В результате неонацисты понесли большие потери и были вынуждены отступить.