Запад признал дроны "Герань-5" угрозой для европейской ПВО

Большие проблемы европейской противовоздушной обороне, по мнению специалистов, доставят российские дроны-камикадзе "Герань-5". Экспертное заключение приводит западное издание Military Watch Magazine.

Авторы публикации задались целью определить способность российских "Гераней-5" прорвать евроПВО. Отмечается, что недавно новый российский беспилотник сравнительно легко уничтожил американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS.

Авторы напоминают: новый беспилотник имеет небольшой реактивный двигатель и FPV-систему наведения. Дрон обладает высокой маневренностью, позволяющей преследовать движущиеся цели. По мнению экспертов, БПЛА займет нишу между недорогими ракетными комплексами и дронами "Герань-2".