Политолог Орлов оценил участие России в "Совете мира" и G7

Что представляет из себя задуманный Дональдом Трампом "Совет мира"? Насколько обоснованы подозрения политологов в том, что президент США, возможно, решил создать свою структуру, альтернативную Организации Объединённых наций? И нужно ли России принимать участие в работе Совета?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с руководителем Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрием Орловым.

"Мне кажется, надо посмотреть, что именно игроки мировой политики предлагают России. Что можно получить конкретно для российских интересов в "Совете мира", какие вопросы будут рассматриваться на G7, какие есть другие форматы сотрудничества и взаимодействия", - отметил Дмитрий Орлов.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео