McDonald's закрывает заведения в Киеве. Причина - отсутствие энергоснабжения. Сколько заведений уже закрылось, издание "Страна" не сообщает.

Проблемы с энергоснабжением начались в городе в ночь на вторник. В настоящий момент света нет более чем на 75% территории Киева. В районах на левом берегу Днепра пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением.

В энергокомпании "ДТЭК" сообщили, что в столице без света остались более 335 тысяч человек. Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в Киеве сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами.