"Надо пригласить батюшку": из "нехорошей" квартиры Ларисы Долиной изгонят чертей

Ларису Долину 19 января выселили из роскошной квартиры в Хамовниках. Приставы, полицейские, понятые, а также адвокат новой хозяйки жилья Полины Лурье Светлана Свириденко и адвокат певицы Мария Пухова приехали к многоэтажке, чтобы поставить точку в скандальной истории.

Когда Свириденко показала собравшимся ключи от квартиры, толпа аплодировала. Россияне с одобрением и ликованием встретили новость, что 70-летняя народная артистка больше не появится в доме, где прожила почти 30 лет.

Теперь же пользователи Сети уже второй день пытаются передать послание Полине Лурье. Народ уверен, что у квартиры Долиной плохая аура и дурная энергетика, ведь больше года из-за нее лились слезы. "Прежде всего, Полине Лурье надо пригласить батюшку, чтобы освятить "нехорошую" квартиру и изгнать всех чертей", – советуют россияне покупательнице.

Отметим, что освящают квартиры после покупки и без подобных скандальных историй. Считается, что после того, как в доме прочитают особую молитву и окропят его святой водой, беды будут обходить всех жильцов стороной.

"На пять комнат Долиной, чтобы изгнать всех бесов, воду придётся из пожарного гидранта качать, наверное", – шутят пользователи Сети.

