Премьер Канады объявил о конце "коллективного Запада"

"Честный взгляд" на существующий мир озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Канады. Марк Карни заявил, что прежний коллективный Запад ушел в прошлое и не вернется. Политик прокомментировал внешнюю политику Соединенных Штатов.

Карни напомнил: до настоящего времени западные государства исходили из того, что географическое положение и членство в созданных ими альянсах автоматически предоставляют "экономическое процветание и безопасность". Премьер пришел к заключению, что этот посыл более не действителен.

Сегодня, по словам Карни, великие державы могут себе позволить действовать в одиночку. Они обладают и рынком, и военным потенциалом, и рычагами влияния, чтобы диктовать условия. А "срединные" державы таких средств не имеют. И им приходится вести переговоры с гегемоном с позиции слабости, приводит слова канадского премьера ТАСС.