Вот о чем Ольга Бузова горько пожалела в свои 40 лет: "До сих пор не понимаю, почему я не выбрала его"

Ольга Бузова во времена "Дома-2" строила любовь не только с Романом Третьяковым. Многие зрители телестройки все еще надеются, что блондинка не забыла своего первого парня на реалити и когда-нибудь к нему вернется. Речь о Стасе Каримове.

В первых выпусках реалити миллионы зрителей с замиранием сердца наблюдали, как Бузова выбирает между двумя яркими участниками — Стасом Каримовым и Романом Третьяковым. Стас очень трепетно относился к девушке, а Рома уже тогда был заносчив. Но блондинка предпочла последнего, посчитав его более надежным партнером для отношений. В итоге Третьяков очень жестоко поступил с Бузововой, расставшись с ней по SMS. А Каримов покинул проект, так и не найдя там любовь.

В свежем выпуске шоу "Натальная карта" Ольга призналась, что нередко вспоминает о Стасе. Поющую телеведущую терзает вопрос, как бы сложилась ее жизнь, если бы она выбрала брюнета.

"Я до сих пор не понимаю, почему не выбрала Стаса Каримова. Реально! 20 лет прошло, я до сих пор об этом думаю!" — призналась Бузова.

Но тут же сама ответила на свой вопрос. По словам Оли, Рому она полюбила не за внешность, а за его характер. "Рома был очень умным. А нам в паре как будто бы этого не хватало. Мне просто очень интересно за что-то… Ну, я где-то ошиблась? Кто мне мстит? Где я согрешила?! У меня реально были чувства к нему. Но потом он плохо поступил…" — поделилась блондинка.

После расставания с Третьяковым у Бузовой начался взлет в карьере. Она стала ведущей "Дома-2", вышла замуж за Дмитрия Тарасова, а после прославилась как певица.

Стас Каримов успел дважды побывать в загсе, у него есть дочь. В декабре стало известно, что бывший участник "Дома-2" разводится со второй женой.