Стармер отказался от участия в учрежденном Трампом "Совете мира"

Продвигаемый США "Совет мира" по управлению сектором Газа обойдется без Великобритании. Британский премьер-министр Кир Стармер откажется войти в состав, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванного британского чиновника.

Источник издания сообщает, что решение Стармера объясняется двумя факторами. Первый - это необходимость заплатить один миллиард долларов в качестве вступительного взноса. А второй - приглашение в совет представителей России.

Ранее на предложение участвовать в "Совете мира" ответил согласием президент Белоруссии. Александр Лукашенко подписал соответствующий документ. Процедура подписания была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.