Дмитриев провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Переговоры американской делегации со спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым прошли хорошо. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Встреча в Доме США в Давосе продолжалась больше двух часов. По словам Уиткоффа, переговоры были очень позитивными. Во встрече участвовал и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Кирилл Дмитриев на вопрос о темах разговора отвечать отказался. Однако заявил, что его встречи в Давосе проходят конструктивно. Спецпредставитель Путина отметил, что все больше и больше людей осознают правильность позиции России..Ранее Дмитриев заявил, что изначально участники Давосского форума пытались сделать Украину главной темой обсуждения. Но эта попытка провалилась, передает ТАСС. В рамках форума запланирована панельная дискуссия по Украине, участие Зеленского в мероприятиях не предусмотрено.