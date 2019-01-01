Переживающая из-за болезни отца Вера Алдонина изменилась до неузнаваемости: "Остались только ее большие грустные глаза"

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Исполнительница хита "Герой не моего романа" страдала от подагры и красной волчанки. Причиной смерти артистки стало заражение крови. На тот момент ее дочери было 12 лет.

Вера Алдонина стойко перенесла потерю. Но в 2025 году на девушку обрушилось новое несчастье. У ее отца футболиста Евгения Алдонина выявили рак поджелудочной железы. Вера очень переживает за отца, она даже публично повздорила с подругой и бывшей пиарщицей мамы Анной Исаевой. Алдонина довольно резко попросила знакомую семьи не высказываться о болезни Евгения.

А на днях Вера сменила имидж и удивила поклонников, опубликовав свежие фото. Многие решили, что таким образом она пытается отвлечься от проблем. Алдонина перекрасила волосы в пепельный блонд. Узнать Веру удалось лишь по глазам.

"От Верочки остались только ее большие грустные глаза"; "Так еще красивее, но узнала не сразу"; "Очень красивая девочка, но теперь на мать не похожа", — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, что Вера унаследовала от матери не только красоту, но и вокальный талант. Девушка блестяще поет и все чаще мелькает в музыкальных программах, где ее голосом неизменно восхищаются.

За семь лет без мамы Верочка, как всегда ласково называла ее Началова, окончила школу с золотой медалью и поступила на актерский факультет во ВГИК. Наследница певицы учится в мастерской Александра Михайлова.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>