Силы ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА за три часа

20 января в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены 53 украинских беспилотника. Атаке подверглись пять регионов и две акватории. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 91 БПЛА над акваторией Азовского моря;

— семи БПЛА над территорией Краснодарского края;

— семи БПЛА над акваторией Черного моря;

— шести БПЛА над территорией Республики Крым;

— двух БПЛА над территорией Ростовской области;

— одного БПЛА над территорией Белгородской области;

— одного БПЛА над территорией Курской области.

Из-за атаки беспилотника ВСУ повреждена многоэтажка в посёлке Новая Адыгея. Пожар также затронул парковку с автомобилями, сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. На месте работают оперативные службы.

"Все нуждающиеся получат необходимую помощь, будет развернут пункт временного размещения граждан", — написал Кумпилов в своих соцсетях.