Трамп признался, что любит Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп на большой пресс-конференции 20 января заявил, что любит Венесуэлу. По его словам Каракас "очень хорошо работает" с Вашингтоном. Трамп отметил, что хотел бы видеть Мачадо вовлечённой в процессы, связанные с ситуацией в стране.

Американский лидер также пошутил, что еще не поздно переименовать Мексиканский залив в свою честь.

Трамп удивился, что для американцев приходится проговаривать, что существуют только два пола: мужской и женский.

Еще несколько заявлений президента США:

— сила НАТО — в участии США в альянсе;

— с Гренландией произойдет что-то, что пойдет всем на пользу;

— возможны переговоры об Украине в рамках поездки в Давос.