Самолет Трампа оказался неисправным

Самолет президента США Дональда Трампа возвращается обратно в Соединенные Штаты на базу Эндрюс после вылета в Давос из-за выявленной неисправности, сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом. Он сменит самолет и вылетит обратно.

Вчера американский лидер заявил, что не представляет, как пройдет его поездка в Давос. При этом Трамп считает, что поездка будет интересной и успешной.

"Будет интересная поездка. Не имею никакого представления о том, что произойдет. Но у вас будет [в Давосе] хороший представитель", — сказал президент США.