Военнослужащие 45-й гвардейской инженерной бригады получили награды

Профессиональный праздник отмечают сегодня военные инженеры. Они первыми проходят по фронтовым дорогам и последними покидают освобожденные территории.

Главная задача - обеспечить безопасность войск и гражданского населения. В канун профессионального праздника прямо на передовой высокие государственные награды получили военнослужащие 45-й гвардейской инженерной бригады группировки войск "Запад".

Их высокий профессионализм, проявленный в зоне СВО, отмечен орденами Мужества, знаками отличия ордена Святого Георгия – "Георгиевским крестом", а также медалями "За отвагу", "Суворова" и "Жукова". Сразу после награждения бойцы вернулись на свои позиции.