Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Всё начинается в пункте отбора, где новобранцы проходят обязательную медкомиссию, собеседование с психологом и подписывают все необходимые документы. Следующий шаг - тренировки на учебных полигонах под руководством инструкторов, имеющих боевой опыт в зоне СВО.

Опорный пункт условного противника под плотным огнем наших бойцов. Он уже окружен и теперь штурмовикам нужно войти в здание. Так проходит отработка штурма в условиях города. Ее проводят по специальной программе, которая максимально приближена к условиям реального боя. Каждое действие молодым бойцам подсказывают опытные инструкторы, уже прошедшие зону СВО.

Здания, выстроенные на полигоне, максимально точно повторяют позиции противника. Бойцов учат работать малыми тактическими группами - двойками и тройками. В таком составе они должны уметь скрытно передвигаться, владеть разными методами штурма. И постоянно прикрывать друг друга.

Кроме огневой подготовки и штурмовых действий, бойцы учатся оказывать первую помощь при ранениях, находить и обезвреживать мины-ловушки, работать с картами и рациями.

"Инструкторы объясняют внятно, внимательно все. Объясняют, показывают, рассказывают, что как надо. У меня братья, дед воевал, все воюют в данный момент. Решил и я подписать контракт. Защищать Родину, свою страну. Помогать друзьям, бойцам, товарищам", - рассказал военнослужащий, заключивший первый контракт с МО России.

На соседнем полигоне бойцы учатся управлять "Курьером". Это многофункциональная наземная беспилотная платформа, способная поддерживать штурмовые группы и даже вести бой самостоятельно.

"Курьер" умеет видеть ночью. Может доставлять на передовую боеприпасы, продукты, медикаменты. Забирать в тыл раненых. В зависимости от задач вооружается пулеметом, гранатометом или огнеметом.

"Для поражения живой силы противника на разных дистанциях. Комплекс хорошо себя показывает. Все идет дистанционно", - пояснил Роман, военнослужащий войск беспилотных систем группировки войск "Север".

Но прежде, чем попасть на учебный полигон, бойцам предстоит пройти через пункты отбора на службу по контракту. Например, этот в Ставрополе в прошлом году оформил тысячи добровольцев.

"Поток - он не исчезает. Он, наоборот, нарастает и нарастает. И, вроде, казалось бы, только праздники прошли, люди уже буквально пятого января - у нас выпуск был большой людей. Каждый хочет внести свой вклад в защиту Родины, в защиту государства", - рассказал Руслан Четвертев, начальник пункта отбора на военную службу по контракту (г. Ставрополь).

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Заявку можно подать и онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.